IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
35.49 USD 0.21 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IDOGの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり35.47の安値と35.66の高値で取引されました。
ALPS International Sector Dividend Dogs ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
35.47 35.66
1年のレンジ
27.96 36.71
- 以前の終値
- 35.70
- 始値
- 35.48
- 買値
- 35.49
- 買値
- 35.79
- 安値
- 35.47
- 高値
- 35.66
- 出来高
- 54
- 1日の変化
- -0.59%
- 1ヶ月の変化
- 0.31%
- 6ヶ月の変化
- 12.06%
- 1年の変化
- 12.45%