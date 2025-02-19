クォートセクション
IDOG
IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

35.49 USD 0.21 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IDOGの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり35.47の安値と35.66の高値で取引されました。

ALPS International Sector Dividend Dogs ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.47 35.66
1年のレンジ
27.96 36.71
以前の終値
35.70
始値
35.48
買値
35.49
買値
35.79
安値
35.47
高値
35.66
出来高
54
1日の変化
-0.59%
1ヶ月の変化
0.31%
6ヶ月の変化
12.06%
1年の変化
12.45%
