통화 / IDOG
IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
35.49 USD 0.21 (0.59%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IDOG 환율이 오늘 -0.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.47이고 고가는 35.66이었습니다.
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
35.47 35.66
년간 변동
27.96 36.71
- 이전 종가
- 35.70
- 시가
- 35.48
- Bid
- 35.49
- Ask
- 35.79
- 저가
- 35.47
- 고가
- 35.66
- 볼륨
- 54
- 일일 변동
- -0.59%
- 월 변동
- 0.31%
- 6개월 변동
- 12.06%
- 년간 변동율
- 12.45%