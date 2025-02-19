KurseKategorien
Währungen / IDOG
Zurück zum Aktien

IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

35.49 USD 0.21 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IDOG hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.47 bis zu einem Hoch von 35.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die ALPS International Sector Dividend Dogs ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDOG News

Tagesspanne
35.47 35.66
Jahresspanne
27.96 36.71
Vorheriger Schlusskurs
35.70
Eröffnung
35.48
Bid
35.49
Ask
35.79
Tief
35.47
Hoch
35.66
Volumen
54
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
0.31%
6-Monatsänderung
12.06%
Jahresänderung
12.45%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh