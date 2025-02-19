Währungen / IDOG
IDOG: ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
35.49 USD 0.21 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IDOG hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.47 bis zu einem Hoch von 35.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALPS International Sector Dividend Dogs ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
35.47 35.66
Jahresspanne
27.96 36.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.70
- Eröffnung
- 35.48
- Bid
- 35.49
- Ask
- 35.79
- Tief
- 35.47
- Hoch
- 35.66
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- 0.31%
- 6-Monatsänderung
- 12.06%
- Jahresänderung
- 12.45%