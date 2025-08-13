KotasyonBölümler
HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

40.97 USD 0.02 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HYGV fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.93 ve Yüksek fiyatı olarak 40.97 aralığında işlem gördü.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

HYGV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi 40.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 40.93 - 40.97 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 40.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15 değerine ulaştı. HYGV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi şu anda 40.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.47% ve USD değerlerini izler. HYGV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HYGV hisse senedi nasıl alınır?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisselerini şu anki 40.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 40.97 ve Ask 41.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15 ve günlük değişim oranı 0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HYGV fiyat hareketlerini takip edin.

HYGV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 38.01 - 41.51 ve mevcut fiyatı 40.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 40.97 veya Ask 41.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.02% ve 6 aylık değişim oranı 3.36% değerlerini karşılaştırır. HYGV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi yıllık olarak 41.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 38.01 - 41.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 40.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund performansını takip edin.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 38.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 40.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 38.01 - 41.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HYGV fiyat hareketlerini izleyin.

HYGV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 40.95 ve yıllık değişim oranı 0.47% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
40.93 40.97
Yıllık aralık
38.01 41.51
Önceki kapanış
40.95
Açılış
40.95
Satış
40.97
Alış
41.27
Düşük
40.93
Yüksek
40.97
Hacim
15
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
0.02%
6 aylık değişim
3.36%
Yıllık değişim
0.47%
21 Ekim, Salı
13:00
USD
Fed Başkanı Waller'ın Konuşması
