HYGV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi 40.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 40.93 - 40.97 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 40.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15 değerine ulaştı. HYGV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi şu anda 40.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.47% ve USD değerlerini izler. HYGV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HYGV hisse senedi nasıl alınır? FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisselerini şu anki 40.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 40.97 ve Ask 41.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15 ve günlük değişim oranı 0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HYGV fiyat hareketlerini takip edin.

HYGV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 38.01 - 41.51 ve mevcut fiyatı 40.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 40.97 veya Ask 41.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.02% ve 6 aylık değişim oranı 3.36% değerlerini karşılaştırır. HYGV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi yıllık olarak 41.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 38.01 - 41.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 40.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund performansını takip edin.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 38.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 40.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 38.01 - 41.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HYGV fiyat hareketlerini izleyin.