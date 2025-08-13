КотировкиРазделы
HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

40.97 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HYGV за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.93, а максимальная — 40.97.

Следите за динамикой FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HYGV сегодня?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) сегодня оценивается на уровне 40.97. Инструмент торгуется в пределах 40.93 - 40.97, вчерашнее закрытие составило 40.95, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYGV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund в настоящее время оценивается в 40.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.47% и USD. Отслеживайте движения HYGV на графике в реальном времени.

Как купить акции HYGV?

Вы можете купить акции FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) по текущей цене 40.97. Ордера обычно размещаются около 40.97 или 41.27, тогда как 15 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYGV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HYGV?

Инвестирование в FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund предполагает учет годового диапазона 38.01 - 41.51 и текущей цены 40.97. Многие сравнивают 0.02% и 3.36% перед размещением ордеров на 40.97 или 41.27. Изучайте ежедневные изменения цены HYGV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?

Самая высокая цена FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) за последний год составила 41.51. Акции заметно колебались в пределах 38.01 - 41.51, сравнение с 40.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?

Самая низкая цена FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) за год составила 38.01. Сравнение с текущими 40.97 и 38.01 - 41.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYGV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HYGV?

В прошлом FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.95 и 0.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.93 40.97
Годовой диапазон
38.01 41.51
Предыдущее закрытие
40.95
Open
40.95
Bid
40.97
Ask
41.27
Low
40.93
High
40.97
Объем
15
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
3.36%
Годовое изменение
0.47%
21 октября, вторник
13:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.