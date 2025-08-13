- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
Курс HYGV за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.93, а максимальная — 40.97.
Следите за динамикой FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HYGV
- Brad Simpson On The Current Market Risks And How To Manage Them
- Is FlexShares High Yield Value-Scored Bond ETF (HYGV) a Strong ETF Right Now?
- Seeing The Opportunity In Volatility
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: October 2025
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- Consumer Credit Cracks? Auto Loan Woes Signal A Bifurcated Economy
- How Fed Policy Can Impact Corporate Bond Spreads
- Fixed-Income Outlook: 6 Strategies For Harvest Time
- Navigating Credit-Specific Risk In High Yield
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Credit Bubbles Cost Fortunes In The End
- HYGV: Junk Bond ETF Beating The Benchmark, But Lagging Some Competitors
- HYS: Junk Bond ETF With High Fees And Average Result (NYSEARCA:HYS)
- Decarbonisation In Portfolio Benchmarks
- HYDB: High-Yield Bond ETF With Superior Risk-Adjusted Return (BATS:HYDB)
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Bond Brief: Spreads Are Tight, But Yields Are (Still) Alright
- From Cash To Curve: Rethinking Allocations As Rate Cuts Loom
- Weekly Market Pulse: A One-Handed Economist
- Is FlexShares High Yield Value-Scored Bond ETF (HYGV) a Strong ETF Right Now?
- High Yield: When Boring Is Better
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Chart Of The Day: Is It 1, 2, 3 Cuts Ahead At The Fed?
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYGV сегодня?
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) сегодня оценивается на уровне 40.97. Инструмент торгуется в пределах 40.93 - 40.97, вчерашнее закрытие составило 40.95, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYGV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund в настоящее время оценивается в 40.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.47% и USD. Отслеживайте движения HYGV на графике в реальном времени.
Как купить акции HYGV?
Вы можете купить акции FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) по текущей цене 40.97. Ордера обычно размещаются около 40.97 или 41.27, тогда как 15 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYGV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYGV?
Инвестирование в FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund предполагает учет годового диапазона 38.01 - 41.51 и текущей цены 40.97. Многие сравнивают 0.02% и 3.36% перед размещением ордеров на 40.97 или 41.27. Изучайте ежедневные изменения цены HYGV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) за последний год составила 41.51. Акции заметно колебались в пределах 38.01 - 41.51, сравнение с 40.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) за год составила 38.01. Сравнение с текущими 40.97 и 38.01 - 41.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYGV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYGV?
В прошлом FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.95 и 0.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.95
- Open
- 40.95
- Bid
- 40.97
- Ask
- 41.27
- Low
- 40.93
- High
- 40.97
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.02%
- 6-месячное изменение
- 3.36%
- Годовое изменение
- 0.47%