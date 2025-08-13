- Panorámica
HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
El tipo de cambio de HYGV de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.89, mientras que el máximo ha alcanzado 40.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HYGV hoy?
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) se evalúa hoy en 40.90. El instrumento se negocia dentro de 40.89 - 40.98; el cierre de ayer ha sido 40.95 y el volumen comercial ha alcanzado 84. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HYGV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund se evalúa actualmente en 40.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.29% y USD. Monitoree los movimientos de HYGV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HYGV?
Puede comprar acciones de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) al precio actual de 40.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.90 o 41.20, mientras que 84 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HYGV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HYGV?
Invertir en FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 38.01 - 41.51 y el precio actual 40.90. Muchos comparan -0.15% y 3.18% antes de colocar órdenes en 40.90 o 41.20. Estudie los cambios diarios de precios de HYGV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
El precio más alto de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) en el último año ha sido 41.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 38.01 - 41.51, una comparación con 40.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
El precio más bajo de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) para el año ha sido 38.01. La comparación con los actuales 40.90 y 38.01 - 41.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HYGV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HYGV?
En el pasado, FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.95 y 0.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 40.95
- Open
- 40.95
- Bid
- 40.90
- Ask
- 41.20
- Low
- 40.89
- High
- 40.98
- Volumen
- 84
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- -0.15%
- Cambio a 6 meses
- 3.18%
- Cambio anual
- 0.29%
- Act.
-
- Pronós.
- -4.625 M
- Prev.
- 3.524 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.310 M
- Prev.
- -0.703 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.613%