HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

40.93 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HYGV ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.93 e ad un massimo di 40.96.

Segui le dinamiche di FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni HYGV oggi?

Oggi le azioni FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund sono prezzate a 40.93. Viene scambiato all'interno di 40.93 - 40.96, la chiusura di ieri è stata 40.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HYGV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund pagano dividendi?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund è attualmente valutato a 40.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HYGV.

Come acquistare azioni HYGV?

Puoi acquistare azioni FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund al prezzo attuale di 40.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.93 o 41.23, mentre 8 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HYGV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HYGV?

Investire in FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 38.01 - 41.51 e il prezzo attuale 40.93. Molti confrontano -0.07% e 3.25% prima di effettuare ordini su 40.93 o 41.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HYGV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?

Il prezzo massimo di FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund nell'ultimo anno è stato 41.51. All'interno di 38.01 - 41.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?

Il prezzo più basso di FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) nel corso dell'anno è stato 38.01. Confrontandolo con gli attuali 40.93 e 38.01 - 41.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HYGV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HYGV?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.95 e 0.37%.

Intervallo Giornaliero
40.93 40.96
Intervallo Annuale
38.01 41.51
Chiusura Precedente
40.95
Apertura
40.95
Bid
40.93
Ask
41.23
Minimo
40.93
Massimo
40.96
Volume
8
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
-0.07%
Variazione Semestrale
3.25%
Variazione Annuale
0.37%
21 ottobre, martedì
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev