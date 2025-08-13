- Übersicht
HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
Der Wechselkurs von HYGV hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.89 bis zu einem Hoch von 40.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HYGV heute?
Die Aktie von FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) notiert heute bei 40.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 40.89 - 40.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.95 und das Handelsvolumen erreichte 84. Das Live-Chart von HYGV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HYGV Dividenden?
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund wird derzeit mit 40.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.29% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HYGV zu verfolgen.
Wie kaufe ich HYGV-Aktien?
Sie können Aktien von FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) zum aktuellen Kurs von 40.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.90 oder 41.20 platziert, während 84 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HYGV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HYGV-Aktien?
Bei einer Investition in FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund müssen die jährliche Spanne 38.01 - 41.51 und der aktuelle Kurs 40.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.15% und 3.18%, bevor sie Orders zu 40.90 oder 41.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HYGV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
Der höchste Kurs von FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) im vergangenen Jahr lag bei 41.51. Innerhalb von 38.01 - 41.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
Der niedrigste Kurs von FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) im Laufe des Jahres betrug 38.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.90 und der Spanne 38.01 - 41.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HYGV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HYGV statt?
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.95 und 0.29% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.95
- Eröffnung
- 40.95
- Bid
- 40.90
- Ask
- 41.20
- Tief
- 40.89
- Hoch
- 40.98
- Volumen
- 84
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- -0.15%
- 6-Monatsänderung
- 3.18%
- Jahresänderung
- 0.29%
