HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
HYGVの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり40.89の安値と40.98の高値で取引されました。
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
HYGV株の現在の価格は？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundの株価は本日40.90です。40.89 - 40.98内で取引され、前日の終値は40.95、取引量は84に達しました。HYGVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundの株は配当を出しますか？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundの現在の価格は40.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.29%やUSDにも注目します。HYGVの動きはライブチャートで確認できます。
HYGV株を買う方法は？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundの株は現在40.90で購入可能です。注文は通常40.90または41.20付近で行われ、84や-0.12%が市場の動きを示します。HYGVの最新情報はライブチャートで確認できます。
HYGV株に投資する方法は？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundへの投資では、年間の値幅38.01 - 41.51と現在の40.90を考慮します。注文は多くの場合40.90や41.20で行われる前に、-0.15%や3.18%と比較されます。HYGVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundの株の最高値は？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundの過去1年の最高値は41.51でした。38.01 - 41.51内で株価は大きく変動し、40.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundの株の最低値は？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund(HYGV)の年間最安値は38.01でした。現在の40.90や38.01 - 41.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HYGVの動きはライブチャートで確認できます。
HYGVの株式分割はいつ行われましたか？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、40.95、0.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 40.95
- 始値
- 40.95
- 買値
- 40.90
- 買値
- 41.20
- 安値
- 40.89
- 高値
- 40.98
- 出来高
- 84
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- -0.15%
- 6ヶ月の変化
- 3.18%
- 1年の変化
- 0.29%
- 実際
-
- 期待
- -4.625 M
- 前
- 3.524 M
- 実際
-
- 期待
- -0.310 M
- 前
- -0.703 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.613%
- 実際
-
- 期待
- 前