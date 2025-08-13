- Visão do mercado
HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
A taxa do HYGV para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.93 e o mais alto foi 40.97.
Veja a dinâmica do par de moedas FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HYGV hoje?
Hoje FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) está avaliado em 40.97. O instrumento é negociado dentro de 40.93 - 40.97, o fechamento de ontem foi 40.95, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HYGV em tempo real.
As ações de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund pagam dividendos?
Atualmente FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund está avaliado em 40.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.47% e USD. Monitore os movimentos de HYGV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HYGV?
Você pode comprar ações de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) pelo preço atual 40.97. Ordens geralmente são executadas perto de 40.97 ou 41.27, enquanto 15 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HYGV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HYGV?
Investir em FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund envolve considerar a faixa anual 38.01 - 41.51 e o preço atual 40.97. Muitos comparam 0.02% e 3.36% antes de enviar ordens em 40.97 ou 41.27. Estude as mudanças diárias de preço de HYGV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
O maior preço de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) no último ano foi 41.51. As ações oscilaram bastante dentro de 38.01 - 41.51, e a comparação com 40.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund?
O menor preço de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) no ano foi 38.01. A comparação com o preço atual 40.97 e 38.01 - 41.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HYGV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HYGV?
No passado FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.95 e 0.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.95
- Open
- 40.95
- Bid
- 40.97
- Ask
- 41.27
- Low
- 40.93
- High
- 40.97
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 0.02%
- Mudança de 6 meses
- 3.36%
- Mudança anual
- 0.47%