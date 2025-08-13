- Aperçu
HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
Le taux de change de HYGV a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.93 et à un maximum de 40.96.
Suivez la dynamique FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HYGV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HYGV aujourd'hui ?
L'action FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund est cotée à 40.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans 40.93 - 40.96, a clôturé hier à 40.95 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de HYGV présente ces mises à jour.
L'action FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund est actuellement valorisé à 40.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HYGV.
Comment acheter des actions HYGV ?
Vous pouvez acheter des actions FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund au cours actuel de 40.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.93 ou de 41.23, le 8 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HYGV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HYGV ?
Investir dans FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.01 - 41.51 et le prix actuel 40.93. Beaucoup comparent -0.07% et 3.25% avant de passer des ordres à 40.93 ou 41.23. Consultez le graphique du cours de HYGV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund ?
Le cours le plus élevé de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund l'année dernière était 41.51. Au cours de 38.01 - 41.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund ?
Le cours le plus bas de FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV) sur l'année a été 38.01. Sa comparaison avec 40.93 et 38.01 - 41.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HYGV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HYGV a-t-elle été divisée ?
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.95 et 0.37% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.95
- Ouverture
- 40.95
- Bid
- 40.93
- Ask
- 41.23
- Plus Bas
- 40.93
- Plus Haut
- 40.96
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- -0.07%
- Changement à 6 Mois
- 3.25%
- Changement Annuel
- 0.37%