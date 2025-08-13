시세섹션
통화 / HYGV
HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

40.97 USD 0.02 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HYGV 환율이 오늘 0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.93이고 고가는 40.97이었습니다.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 HYGV 주식의 가격은?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 주식은 당일 40.97에 가격이 책정되며 40.93 - 40.97 내에서 거래되고 어제의 종가는 40.95 였고 거래 볼륨은 15이었습니다. HYGV의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund은 현재 40.97로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 0.47% 및 USD를 지켜 봅니다. HYGV의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

HYGV 주식을 매수하는 방법은?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund의 주식을 현재 40.97의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 41.27 근처로 접수되며 15 및 0.05%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 HYGV의 업데이트를 확인해 보세요.

HYGV 주식에 투자하는 방법은?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund에 대한 투자시에는 연간 변동폭 38.01 - 41.51 및 현재 가격 40.97을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.02% 및 3.36%를 비교합니다. HYGV 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 주식 최고가는?

지난해 FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund의 최고가는 41.51였습니다. 38.01 - 41.51 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 40.95와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund의 움직임을 살펴보세요.

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 최저가는?

연중 FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund (HYGV)의 최저 가격은 38.01였습니다. 현재 40.97 및 38.01 - 41.51와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. HYGV의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

HYGV 주식의 분할은 언제였는지?

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 40.95 및 0.47%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
40.93 40.97
년간 변동
38.01 41.51
이전 종가
40.95
시가
40.95
Bid
40.97
Ask
41.27
저가
40.93
고가
40.97
볼륨
15
일일 변동
0.05%
월 변동
0.02%
6개월 변동
3.36%
년간 변동율
0.47%
21 10월, 화요일
13:00
USD
Fed Governor Waller Speech
활동
예측값
훑어보기