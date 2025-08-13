报价部分
HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

40.97 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日HYGV汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点40.93和高点40.97进行交易。

关注FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

HYGV股票今天的价格是多少？

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票今天的定价为40.97。它在40.93 - 40.97范围内交易，昨天的收盘价为40.95，交易量达到15。HYGV的实时价格图表显示了这些更新。

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票是否支付股息？

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund目前的价值为40.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.47%和USD。实时查看图表以跟踪HYGV走势。

如何购买HYGV股票？

您可以以40.97的当前价格购买FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票。订单通常设置在40.97或41.27附近，而15和0.05%显示市场活动。立即关注HYGV的实时图表更新。

如何投资HYGV股票？

投资FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund需要考虑年度范围38.01 - 41.51和当前价格40.97。许多人在以40.97或41.27下订单之前，会比较0.02%和。实时查看HYGV价格图表，了解每日变化。

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund的最高价格是41.51。在38.01 - 41.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund的绩效。

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票的最低价格是多少？

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund（HYGV）的最低价格为38.01。将其与当前的40.97和38.01 - 41.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYGV股票是什么时候拆分的？

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.95和0.47%中可见。

日范围
40.93 40.97
年范围
38.01 41.51
前一天收盘价
40.95
开盘价
40.95
卖价
40.97
买价
41.27
最低价
40.93
最高价
40.97
交易量
15
日变化
0.05%
月变化
0.02%
6个月变化
3.36%
年变化
0.47%
21 十月, 星期二
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值