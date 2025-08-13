HYGV: FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
今日HYGV汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点40.93和高点40.97进行交易。
关注FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
HYGV股票今天的价格是多少？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票今天的定价为40.97。它在40.93 - 40.97范围内交易，昨天的收盘价为40.95，交易量达到15。HYGV的实时价格图表显示了这些更新。
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票是否支付股息？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund目前的价值为40.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.47%和USD。实时查看图表以跟踪HYGV走势。
如何购买HYGV股票？
您可以以40.97的当前价格购买FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票。订单通常设置在40.97或41.27附近，而15和0.05%显示市场活动。立即关注HYGV的实时图表更新。
如何投资HYGV股票？
投资FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund需要考虑年度范围38.01 - 41.51和当前价格40.97。许多人在以40.97或41.27下订单之前，会比较0.02%和。实时查看HYGV价格图表，了解每日变化。
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund的最高价格是41.51。在38.01 - 41.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund的绩效。
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund股票的最低价格是多少？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund（HYGV）的最低价格为38.01。将其与当前的40.97和38.01 - 41.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYGV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYGV股票是什么时候拆分的？
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.95和0.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.95
- 开盘价
- 40.95
- 卖价
- 40.97
- 买价
- 41.27
- 最低价
- 40.93
- 最高价
- 40.97
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.02%
- 6个月变化
- 3.36%
- 年变化
- 0.47%