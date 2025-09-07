Dövizler / HUM
HUM: Humana Inc
252.75 USD 12.05 (4.55%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HUM fiyatı bugün -4.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 250.25 ve Yüksek fiyatı olarak 263.62 aralığında işlem gördü.
Humana Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUM haberleri
Günlük aralık
250.25 263.62
Yıllık aralık
206.87 315.41
- Önceki kapanış
- 264.80
- Açılış
- 263.24
- Satış
- 252.75
- Alış
- 253.05
- Düşük
- 250.25
- Yüksek
- 263.62
- Hacim
- 7.776 K
- Günlük değişim
- -4.55%
- Aylık değişim
- -16.66%
- 6 aylık değişim
- -4.81%
- Yıllık değişim
- -19.78%
21 Eylül, Pazar