Dövizler / HUM
HUM: Humana Inc

252.75 USD 12.05 (4.55%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HUM fiyatı bugün -4.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 250.25 ve Yüksek fiyatı olarak 263.62 aralığında işlem gördü.

Humana Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUM haberleri

Günlük aralık
250.25 263.62
Yıllık aralık
206.87 315.41
Önceki kapanış
264.80
Açılış
263.24
Satış
252.75
Alış
253.05
Düşük
250.25
Yüksek
263.62
Hacim
7.776 K
Günlük değişim
-4.55%
Aylık değişim
-16.66%
6 aylık değişim
-4.81%
Yıllık değişim
-19.78%
21 Eylül, Pazar