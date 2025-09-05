Währungen / HUM
HUM: Humana Inc
264.80 USD 4.71 (1.75%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUM hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 264.80 bis zu einem Hoch von 271.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Humana Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
264.80 271.92
Jahresspanne
206.87 315.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 269.51
- Eröffnung
- 270.35
- Bid
- 264.80
- Ask
- 265.10
- Tief
- 264.80
- Hoch
- 271.92
- Volumen
- 2.414 K
- Tagesänderung
- -1.75%
- Monatsänderung
- -12.69%
- 6-Monatsänderung
- -0.27%
- Jahresänderung
- -15.95%
