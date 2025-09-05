KurseKategorien
HUM: Humana Inc

264.80 USD 4.71 (1.75%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HUM hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 264.80 bis zu einem Hoch von 271.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Humana Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
264.80 271.92
Jahresspanne
206.87 315.41
Vorheriger Schlusskurs
269.51
Eröffnung
270.35
Bid
264.80
Ask
265.10
Tief
264.80
Hoch
271.92
Volumen
2.414 K
Tagesänderung
-1.75%
Monatsänderung
-12.69%
6-Monatsänderung
-0.27%
Jahresänderung
-15.95%
