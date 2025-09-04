货币 / HUM
HUM: Humana Inc
272.33 USD 3.30 (1.20%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HUM汇率已更改-1.20%。当日，交易品种以低点264.84和高点273.50进行交易。
关注Humana Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HUM新闻
日范围
264.84 273.50
年范围
206.87 315.41
- 前一天收盘价
- 275.63
- 开盘价
- 271.96
- 卖价
- 272.33
- 买价
- 272.63
- 最低价
- 264.84
- 最高价
- 273.50
- 交易量
- 3.223 K
- 日变化
- -1.20%
- 月变化
- -10.21%
- 6个月变化
- 2.57%
- 年变化
- -13.56%
