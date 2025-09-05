クォートセクション
通貨 / HUM
HUM: Humana Inc

264.80 USD 4.71 (1.75%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HUMの今日の為替レートは、-1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり264.80の安値と271.92の高値で取引されました。

Humana Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
264.80 271.92
1年のレンジ
206.87 315.41
以前の終値
269.51
始値
270.35
買値
264.80
買値
265.10
安値
264.80
高値
271.92
出来高
2.414 K
1日の変化
-1.75%
1ヶ月の変化
-12.69%
6ヶ月の変化
-0.27%
1年の変化
-15.95%
