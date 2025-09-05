通貨 / HUM
HUM: Humana Inc
264.80 USD 4.71 (1.75%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUMの今日の為替レートは、-1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり264.80の安値と271.92の高値で取引されました。
Humana Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
264.80 271.92
1年のレンジ
206.87 315.41
- 以前の終値
- 269.51
- 始値
- 270.35
- 買値
- 264.80
- 買値
- 265.10
- 安値
- 264.80
- 高値
- 271.92
- 出来高
- 2.414 K
- 1日の変化
- -1.75%
- 1ヶ月の変化
- -12.69%
- 6ヶ月の変化
- -0.27%
- 1年の変化
- -15.95%
