HUM: Humana Inc
272.33 USD 3.30 (1.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUM за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 264.84, а максимальная — 273.50.
Следите за динамикой Humana Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HUM
Дневной диапазон
264.84 273.50
Годовой диапазон
206.87 315.41
- Предыдущее закрытие
- 275.63
- Open
- 271.96
- Bid
- 272.33
- Ask
- 272.63
- Low
- 264.84
- High
- 273.50
- Объем
- 3.223 K
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- -10.21%
- 6-месячное изменение
- 2.57%
- Годовое изменение
- -13.56%
