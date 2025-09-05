CotizacionesSecciones
Divisas / HUM
Volver a Acciones

HUM: Humana Inc

269.51 USD 2.82 (1.04%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HUM de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 267.91, mientras que el máximo ha alcanzado 273.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Humana Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUM News

Rango diario
267.91 273.85
Rango anual
206.87 315.41
Cierres anteriores
272.33
Open
272.78
Bid
269.51
Ask
269.81
Low
267.91
High
273.85
Volumen
2.221 K
Cambio diario
-1.04%
Cambio mensual
-11.14%
Cambio a 6 meses
1.51%
Cambio anual
-14.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B