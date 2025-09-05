Divisas / HUM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HUM: Humana Inc
269.51 USD 2.82 (1.04%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HUM de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 267.91, mientras que el máximo ha alcanzado 273.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Humana Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUM News
- The Secret Blue-Chip Rally No One Knows About: 4 Amazing Ideas To Consider
- Will UnitedHealth's Push for Access to Trump Calm Investor Jitters?
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Where the Big Winners Really Hide
- Humana Wins TVH Assets in Bankruptcy Sale, But Cut Points Drag Shares
- Raymond James reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Humana
- Humana stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- UnitedHealth Finds Its Stars, Soars 8.6% as Humana Trips on Cut Points
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- Court approves CenterWell’s bid to acquire The Villages Health assets
- 5 New Buy Signals That Could Soar 1,000%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Cobotic Investing: Man Plus Machine Makes the Smartest Trades
- Humana (HUM) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- UnitedHealth & AI: Can Technology Redefine Healthcare Efficiency?
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- 5 Fresh Buy Signals: Your Shot at 1,000% Winners
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
- How One Pattern Predicted Nvidia’s 1,871% Run
- A Free Stock Pick From “Mr. 1,000%”
- Medicare Audit Blitz Hits a Wall--Are Billions in Overpayments Safe for Now?
- Medicare Advantage audit staffing goal falls short as deadline passes - Bloomberg
Rango diario
267.91 273.85
Rango anual
206.87 315.41
- Cierres anteriores
- 272.33
- Open
- 272.78
- Bid
- 269.51
- Ask
- 269.81
- Low
- 267.91
- High
- 273.85
- Volumen
- 2.221 K
- Cambio diario
- -1.04%
- Cambio mensual
- -11.14%
- Cambio a 6 meses
- 1.51%
- Cambio anual
- -14.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B