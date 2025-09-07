통화 / HUM
HUM: Humana Inc
252.75 USD 12.05 (4.55%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HUM 환율이 오늘 -4.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 250.25이고 고가는 263.62이었습니다.
Humana Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HUM News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Zacks Industry Outlook Highlights Cigna and Humana
- 2 HMO Stocks Poised to Thrive Despite Escalating Medical Costs
- The Secret Blue-Chip Rally No One Knows About: 4 Amazing Ideas To Consider
- Will UnitedHealth's Push for Access to Trump Calm Investor Jitters?
- 시높시스, 츄이, 더 트레이드 데스크 등 지난주 급락한 대형주 10종목 (9월 8일~12일)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Where the Big Winners Really Hide
- Humana Wins TVH Assets in Bankruptcy Sale, But Cut Points Drag Shares
- Humana stock rating reiterated at Outperform by Raymond James
- UnitedHealth Finds Its Stars, Soars 8.6% as Humana Trips on Cut Points
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- Centene Stock: Enrollment Down, Costs Up, The Storm Is Just Beginning (NYSE:CNC)
- UnitedHealth Stock (UNH) Leads Health Insurer Rally, Humana (HUM) Drops - TipRanks.com
- Court approves CenterWell’s bid to acquire The Villages Health assets
- 5 New Buy Signals That Could Soar 1,000%
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Cobotic Investing: Man Plus Machine Makes the Smartest Trades
- Humana (HUM) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- UnitedHealth & AI: Can Technology Redefine Healthcare Efficiency?
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- 5 Fresh Buy Signals: Your Shot at 1,000% Winners
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
일일 변동 비율
250.25 263.62
년간 변동
206.87 315.41
- 이전 종가
- 264.80
- 시가
- 263.24
- Bid
- 252.75
- Ask
- 253.05
- 저가
- 250.25
- 고가
- 263.62
- 볼륨
- 7.776 K
- 일일 변동
- -4.55%
- 월 변동
- -16.66%
- 6개월 변동
- -4.81%
- 년간 변동율
- -19.78%
