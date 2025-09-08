Devises / HUM
HUM: Humana Inc
252.75 USD 12.05 (4.55%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HUM a changé de -4.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 250.25 et à un maximum de 263.62.
Suivez la dynamique Humana Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
250.25 263.62
Range Annuel
206.87 315.41
- Clôture Précédente
- 264.80
- Ouverture
- 263.24
- Bid
- 252.75
- Ask
- 253.05
- Plus Bas
- 250.25
- Plus Haut
- 263.62
- Volume
- 7.776 K
- Changement quotidien
- -4.55%
- Changement Mensuel
- -16.66%
- Changement à 6 Mois
- -4.81%
- Changement Annuel
- -19.78%
