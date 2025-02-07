FiyatlarBölümler
Dövizler / HUBG
Geri dön - Hisse senetleri

HUBG: Hub Group Inc - Class A

35.64 USD 1.50 (4.04%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HUBG fiyatı bugün -4.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.54 ve Yüksek fiyatı olarak 37.15 aralığında işlem gördü.

Hub Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUBG haberleri

Günlük aralık
35.54 37.15
Yıllık aralık
30.84 53.21
Önceki kapanış
37.14
Açılış
37.15
Satış
35.64
Alış
35.94
Düşük
35.54
Yüksek
37.15
Hacim
1.431 K
Günlük değişim
-4.04%
Aylık değişim
-3.65%
6 aylık değişim
-3.81%
Yıllık değişim
-21.50%
21 Eylül, Pazar