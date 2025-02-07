Dövizler / HUBG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HUBG: Hub Group Inc - Class A
35.64 USD 1.50 (4.04%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HUBG fiyatı bugün -4.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.54 ve Yüksek fiyatı olarak 37.15 aralığında işlem gördü.
Hub Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBG haberleri
- Hub Group: Upside Requires Booming Profitability (NASDAQ:HUBG)
- THE GROWHUB prices $15 million IPO at $4 per share
- Ralph Lauren To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Ares Management (NYSE:ARES), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Hub Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HUBG)
- Hub Group, Inc. (HUBG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hub Group (HUBG) Q2 Revenue Falls 8%
- Earnings call transcript: Hub Group Q2 2025 earnings beat EPS expectations
- Compared to Estimates, Hub Group (HUBG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Hub Group (HUBG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Hub Group earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Expeditors International (EXPD) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Hub Group (HUBG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Hub Group stock price target raised to $46 from $45 at Stifel
- Hub Group stock maintains Buy rating at Benchmark amid stable intermodal volumes
- Hub Group to acquire Marten Transport’s intermodal assets for $51.8m
- Hub Group: Realistic 2025 Targets But Challenging Freight Market Environment Makes It Hold
- MCGlobalHub Expands Its Financial Education Resources with New Investor Tools
- Hub Group Declares Quarterly Dividend
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- US freight industry hopes for back-to-school demand boost after tariff truce
- US freight industry hopes for back-to-school demand boost after tariff truce
- Hub Group (HUBG) Stock: Uncertainty For A Fragile Market
- Carnival To Rally Over 50%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Core & Main (NYSE:CNM), Carnival (NYSE:CCL)
- Hub Group, Inc. (HUBG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
35.54 37.15
Yıllık aralık
30.84 53.21
- Önceki kapanış
- 37.14
- Açılış
- 37.15
- Satış
- 35.64
- Alış
- 35.94
- Düşük
- 35.54
- Yüksek
- 37.15
- Hacim
- 1.431 K
- Günlük değişim
- -4.04%
- Aylık değişim
- -3.65%
- 6 aylık değişim
- -3.81%
- Yıllık değişim
- -21.50%
21 Eylül, Pazar