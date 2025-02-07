货币 / HUBG
HUBG: Hub Group Inc - Class A
36.81 USD 0.77 (2.05%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HUBG汇率已更改-2.05%。当日，交易品种以低点36.46和高点38.17进行交易。
关注Hub Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HUBG新闻
- Hub Group: Upside Requires Booming Profitability (NASDAQ:HUBG)
- THE GROWHUB prices $15 million IPO at $4 per share
- Ralph Lauren To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Ares Management (NYSE:ARES), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Hub Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HUBG)
- Hub Group, Inc. (HUBG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hub Group (HUBG) Q2 Revenue Falls 8%
- Earnings call transcript: Hub Group Q2 2025 earnings beat EPS expectations
- Compared to Estimates, Hub Group (HUBG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Hub Group (HUBG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Hub Group earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Expeditors International (EXPD) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Hub Group (HUBG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Hub Group stock price target raised to $46 from $45 at Stifel
- Hub Group stock maintains Buy rating at Benchmark amid stable intermodal volumes
- Hub Group to acquire Marten Transport’s intermodal assets for $51.8m
- Hub Group: Realistic 2025 Targets But Challenging Freight Market Environment Makes It Hold
- MCGlobalHub Expands Its Financial Education Resources with New Investor Tools
- Hub Group Declares Quarterly Dividend
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- US freight industry hopes for back-to-school demand boost after tariff truce
- Hub Group (HUBG) Stock: Uncertainty For A Fragile Market
- Carnival To Rally Over 50%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Core & Main (NYSE:CNM), Carnival (NYSE:CCL)
- Hub Group, Inc. (HUBG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
36.46 38.17
年范围
30.84 53.21
- 前一天收盘价
- 37.58
- 开盘价
- 37.58
- 卖价
- 36.81
- 买价
- 37.11
- 最低价
- 36.46
- 最高价
- 38.17
- 交易量
- 1.914 K
- 日变化
- -2.05%
- 月变化
- -0.49%
- 6个月变化
- -0.65%
- 年变化
- -18.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值