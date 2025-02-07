Währungen / HUBG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HUBG: Hub Group Inc - Class A
36.00 USD 1.14 (3.07%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUBG hat sich für heute um -3.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.97 bis zu einem Hoch von 37.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hub Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBG News
- Hub Group: Upside Requires Booming Profitability (NASDAQ:HUBG)
- THE GROWHUB prices $15 million IPO at $4 per share
- Ralph Lauren To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Ares Management (NYSE:ARES), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Hub Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HUBG)
- Hub Group, Inc. (HUBG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hub Group (HUBG) Q2 Revenue Falls 8%
- Earnings call transcript: Hub Group Q2 2025 earnings beat EPS expectations
- Compared to Estimates, Hub Group (HUBG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Hub Group (HUBG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Hub Group earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Expeditors International (EXPD) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Hub Group (HUBG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Hub Group stock price target raised to $46 from $45 at Stifel
- Hub Group stock maintains Buy rating at Benchmark amid stable intermodal volumes
- Hub Group to acquire Marten Transport’s intermodal assets for $51.8m
- Hub Group: Realistic 2025 Targets But Challenging Freight Market Environment Makes It Hold
- MCGlobalHub Expands Its Financial Education Resources with New Investor Tools
- Hub Group Declares Quarterly Dividend
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- US freight industry hopes for back-to-school demand boost after tariff truce
- US freight industry hopes for back-to-school demand boost after tariff truce
- Hub Group (HUBG) Stock: Uncertainty For A Fragile Market
- Carnival To Rally Over 50%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Core & Main (NYSE:CNM), Carnival (NYSE:CCL)
- Hub Group, Inc. (HUBG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
35.97 37.15
Jahresspanne
30.84 53.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.14
- Eröffnung
- 37.15
- Bid
- 36.00
- Ask
- 36.30
- Tief
- 35.97
- Hoch
- 37.15
- Volumen
- 392
- Tagesänderung
- -3.07%
- Monatsänderung
- -2.68%
- 6-Monatsänderung
- -2.83%
- Jahresänderung
- -20.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K