HUBG: Hub Group Inc - Class A

36.00 USD 1.14 (3.07%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HUBG hat sich für heute um -3.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.97 bis zu einem Hoch von 37.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hub Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUBG News

Tagesspanne
35.97 37.15
Jahresspanne
30.84 53.21
Vorheriger Schlusskurs
37.14
Eröffnung
37.15
Bid
36.00
Ask
36.30
Tief
35.97
Hoch
37.15
Volumen
392
Tagesänderung
-3.07%
Monatsänderung
-2.68%
6-Monatsänderung
-2.83%
Jahresänderung
-20.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K