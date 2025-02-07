Валюты / HUBG
HUBG: Hub Group Inc - Class A
37.58 USD 0.80 (2.18%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUBG за сегодня изменился на 2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.68, а максимальная — 37.66.
Следите за динамикой Hub Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
36.68 37.66
Годовой диапазон
30.84 53.21
- Предыдущее закрытие
- 36.78
- Open
- 36.86
- Bid
- 37.58
- Ask
- 37.88
- Low
- 36.68
- High
- 37.66
- Объем
- 1.362 K
- Дневное изменение
- 2.18%
- Месячное изменение
- 1.60%
- 6-месячное изменение
- 1.43%
- Годовое изменение
- -17.22%
