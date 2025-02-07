Divisas / HUBG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HUBG: Hub Group Inc - Class A
36.81 USD 0.77 (2.05%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HUBG de hoy ha cambiado un -2.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.46, mientras que el máximo ha alcanzado 38.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hub Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUBG News
- Hub Group: Upside Requires Booming Profitability (NASDAQ:HUBG)
- THE GROWHUB prices $15 million IPO at $4 per share
- Ralph Lauren To Rally Around 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Ares Management (NYSE:ARES), Affiliated Managers Group (NYSE:AMG)
- Hub Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HUBG)
- Hub Group, Inc. (HUBG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hub Group (HUBG) Q2 Revenue Falls 8%
- Earnings call transcript: Hub Group Q2 2025 earnings beat EPS expectations
- Compared to Estimates, Hub Group (HUBG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Hub Group (HUBG) Beats Q2 Earnings Estimates
- Hub Group earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Expeditors International (EXPD) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Analysts Estimate Hub Group (HUBG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Hub Group stock price target raised to $46 from $45 at Stifel
- Hub Group stock maintains Buy rating at Benchmark amid stable intermodal volumes
- Hub Group to acquire Marten Transport’s intermodal assets for $51.8m
- Hub Group: Realistic 2025 Targets But Challenging Freight Market Environment Makes It Hold
- MCGlobalHub Expands Its Financial Education Resources with New Investor Tools
- Hub Group Declares Quarterly Dividend
- Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- US freight industry hopes for back-to-school demand boost after tariff truce
- US freight industry hopes for back-to-school demand boost after tariff truce
- Hub Group (HUBG) Stock: Uncertainty For A Fragile Market
- Carnival To Rally Over 50%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Core & Main (NYSE:CNM), Carnival (NYSE:CCL)
- Hub Group, Inc. (HUBG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
36.46 38.17
Rango anual
30.84 53.21
- Cierres anteriores
- 37.58
- Open
- 37.58
- Bid
- 36.81
- Ask
- 37.11
- Low
- 36.46
- High
- 38.17
- Volumen
- 1.914 K
- Cambio diario
- -2.05%
- Cambio mensual
- -0.49%
- Cambio a 6 meses
- -0.65%
- Cambio anual
- -18.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B