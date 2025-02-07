시세섹션
통화 / HUBG
주식로 돌아가기

HUBG: Hub Group Inc - Class A

35.64 USD 1.50 (4.04%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HUBG 환율이 오늘 -4.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.54이고 고가는 37.15이었습니다.

Hub Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUBG News

일일 변동 비율
35.54 37.15
년간 변동
30.84 53.21
이전 종가
37.14
시가
37.15
Bid
35.64
Ask
35.94
저가
35.54
고가
37.15
볼륨
1.431 K
일일 변동
-4.04%
월 변동
-3.65%
6개월 변동
-3.81%
년간 변동율
-21.50%
20 9월, 토요일