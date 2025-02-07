CotationsSections
Devises / HUBG
Retour à Actions

HUBG: Hub Group Inc - Class A

35.64 USD 1.50 (4.04%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HUBG a changé de -4.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.54 et à un maximum de 37.15.

Suivez la dynamique Hub Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUBG Nouvelles

Range quotidien
35.54 37.15
Range Annuel
30.84 53.21
Clôture Précédente
37.14
Ouverture
37.15
Bid
35.64
Ask
35.94
Plus Bas
35.54
Plus Haut
37.15
Volume
1.431 K
Changement quotidien
-4.04%
Changement Mensuel
-3.65%
Changement à 6 Mois
-3.81%
Changement Annuel
-21.50%
20 septembre, samedi