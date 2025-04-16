Dövizler / HTZWW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant
3.6900 USD 0.0214 (0.58%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HTZWW fiyatı bugün 0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.5300 ve Yüksek fiyatı olarak 3.8152 aralığında işlem gördü.
Hertz Global Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTZWW haberleri
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- The New Hertz Is Poised For A Recovery (undefined:HTZ)
- Hertz: Q2 Earnings Show Some Signs Of Progress (Rating Upgrade) (NASDAQ:HTZ)
- Allspring Income Plus Fund Q2 2025 Commentary (WSIAX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Allspring Income Plus Fund Q1 2025 Commentary (WSIAX)
- Tracking Bill Ackman's Pershing Square 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
- Hertz Stock: A Value Analysis After The Bill Ackman Rally (NASDAQ:HTZ)
- Traders Should Exit Hertz (HTZ) Following Recent Short Squeeze
- Wall Street Lunch: Retail Sales Defy Expectations Despite Consumer Confidence Concerns
Günlük aralık
3.5300 3.8152
Yıllık aralık
0.9040 4.9800
- Önceki kapanış
- 3.6686
- Açılış
- 3.5300
- Satış
- 3.6900
- Alış
- 3.6930
- Düşük
- 3.5300
- Yüksek
- 3.8152
- Hacim
- 132
- Günlük değişim
- 0.58%
- Aylık değişim
- 26.80%
- 6 aylık değişim
- 308.19%
- Yıllık değişim
- 68.49%
21 Eylül, Pazar