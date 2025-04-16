FiyatlarBölümler
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant

3.6900 USD 0.0214 (0.58%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HTZWW fiyatı bugün 0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.5300 ve Yüksek fiyatı olarak 3.8152 aralığında işlem gördü.

Hertz Global Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.5300 3.8152
Yıllık aralık
0.9040 4.9800
Önceki kapanış
3.6686
Açılış
3.5300
Satış
3.6900
Alış
3.6930
Düşük
3.5300
Yüksek
3.8152
Hacim
132
Günlük değişim
0.58%
Aylık değişim
26.80%
6 aylık değişim
308.19%
Yıllık değişim
68.49%
21 Eylül, Pazar