HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant
3.6900 USD 0.0214 (0.58%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HTZWW 환율이 오늘 0.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.5300이고 고가는 3.8152이었습니다.
Hertz Global Holdings Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
3.5300 3.8152
년간 변동
0.9040 4.9800
- 이전 종가
- 3.6686
- 시가
- 3.5300
- Bid
- 3.6900
- Ask
- 3.6930
- 저가
- 3.5300
- 고가
- 3.8152
- 볼륨
- 132
- 일일 변동
- 0.58%
- 월 변동
- 26.80%
- 6개월 변동
- 308.19%
- 년간 변동율
- 68.49%
20 9월, 토요일