Валюты / HTZWW
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant
3.3240 USD 0.0760 (2.24%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HTZWW за сегодня изменился на -2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.2700, а максимальная — 3.3658.
Следите за динамикой Hertz Global Holdings Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HTZWW
Дневной диапазон
3.2700 3.3658
Годовой диапазон
0.9040 4.9800
- Предыдущее закрытие
- 3.4000
- Open
- 3.2700
- Bid
- 3.3240
- Ask
- 3.3270
- Low
- 3.2700
- High
- 3.3658
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -2.24%
- Месячное изменение
- 14.23%
- 6-месячное изменение
- 267.70%
- Годовое изменение
- 51.78%
