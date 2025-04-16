Moedas / HTZWW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant
3.5900 USD 0.2200 (6.53%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HTZWW para hoje mudou para 6.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.3100 e o mais alto foi 3.5900.
Veja a dinâmica do par de moedas Hertz Global Holdings Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTZWW Notícias
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- The New Hertz Is Poised For A Recovery (undefined:HTZ)
- Hertz: Q2 Earnings Show Some Signs Of Progress (Rating Upgrade) (NASDAQ:HTZ)
- Allspring Income Plus Fund Q2 2025 Commentary (WSIAX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Allspring Income Plus Fund Q1 2025 Commentary (WSIAX)
- Tracking Bill Ackman's Pershing Square 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
- Hertz Stock: A Value Analysis After The Bill Ackman Rally (NASDAQ:HTZ)
- Traders Should Exit Hertz (HTZ) Following Recent Short Squeeze
- Wall Street Lunch: Retail Sales Defy Expectations Despite Consumer Confidence Concerns
Faixa diária
3.3100 3.5900
Faixa anual
0.9040 4.9800
- Fechamento anterior
- 3.3700
- Open
- 3.3100
- Bid
- 3.5900
- Ask
- 3.5930
- Low
- 3.3100
- High
- 3.5900
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 6.53%
- Mudança mensal
- 23.37%
- Mudança de 6 meses
- 297.12%
- Mudança anual
- 63.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh