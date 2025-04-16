Divisas / HTZWW
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant
3.3700 USD 0.0460 (1.38%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HTZWW de hoy ha cambiado un 1.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.2900, mientras que el máximo ha alcanzado 3.5600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hertz Global Holdings Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTZWW News
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- The New Hertz Is Poised For A Recovery (undefined:HTZ)
- Hertz: Q2 Earnings Show Some Signs Of Progress (Rating Upgrade) (NASDAQ:HTZ)
- Allspring Income Plus Fund Q2 2025 Commentary (WSIAX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Allspring Income Plus Fund Q1 2025 Commentary (WSIAX)
- Tracking Bill Ackman's Pershing Square 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
- Hertz Stock: A Value Analysis After The Bill Ackman Rally (NASDAQ:HTZ)
- Traders Should Exit Hertz (HTZ) Following Recent Short Squeeze
- Wall Street Lunch: Retail Sales Defy Expectations Despite Consumer Confidence Concerns
Rango diario
3.2900 3.5600
Rango anual
0.9040 4.9800
- Cierres anteriores
- 3.3240
- Open
- 3.2900
- Bid
- 3.3700
- Ask
- 3.3730
- Low
- 3.2900
- High
- 3.5600
- Volumen
- 99
- Cambio diario
- 1.38%
- Cambio mensual
- 15.81%
- Cambio a 6 meses
- 272.79%
- Cambio anual
- 53.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B