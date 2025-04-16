Valute / HTZWW
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant
3.6900 USD 0.0214 (0.58%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HTZWW ha avuto una variazione del 0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.5300 e ad un massimo di 3.8152.
Segui le dinamiche di Hertz Global Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.5300 3.8152
Intervallo Annuale
0.9040 4.9800
- Chiusura Precedente
- 3.6686
- Apertura
- 3.5300
- Bid
- 3.6900
- Ask
- 3.6930
- Minimo
- 3.5300
- Massimo
- 3.8152
- Volume
- 132
- Variazione giornaliera
- 0.58%
- Variazione Mensile
- 26.80%
- Variazione Semestrale
- 308.19%
- Variazione Annuale
- 68.49%
