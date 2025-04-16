通貨 / HTZWW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant
3.6686 USD 0.2986 (8.86%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HTZWWの今日の為替レートは、8.86%変化しました。日中、通貨は1あたり3.3100の安値と3.6800の高値で取引されました。
Hertz Global Holdings Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTZWW News
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- The New Hertz Is Poised For A Recovery (undefined:HTZ)
- Hertz: Q2 Earnings Show Some Signs Of Progress (Rating Upgrade) (NASDAQ:HTZ)
- Allspring Income Plus Fund Q2 2025 Commentary (WSIAX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's June 2025 New Analysts
- Allspring Income Plus Fund Q1 2025 Commentary (WSIAX)
- Tracking Bill Ackman's Pershing Square 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
- Hertz Stock: A Value Analysis After The Bill Ackman Rally (NASDAQ:HTZ)
- Traders Should Exit Hertz (HTZ) Following Recent Short Squeeze
- Wall Street Lunch: Retail Sales Defy Expectations Despite Consumer Confidence Concerns
1日のレンジ
3.3100 3.6800
1年のレンジ
0.9040 4.9800
- 以前の終値
- 3.3700
- 始値
- 3.3100
- 買値
- 3.6686
- 買値
- 3.6716
- 安値
- 3.3100
- 高値
- 3.6800
- 出来高
- 155
- 1日の変化
- 8.86%
- 1ヶ月の変化
- 26.07%
- 6ヶ月の変化
- 305.82%
- 1年の変化
- 67.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K