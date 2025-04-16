クォートセクション
通貨 / HTZWW
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant

3.6686 USD 0.2986 (8.86%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HTZWWの今日の為替レートは、8.86%変化しました。日中、通貨は1あたり3.3100の安値と3.6800の高値で取引されました。

Hertz Global Holdings Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.3100 3.6800
1年のレンジ
0.9040 4.9800
以前の終値
3.3700
始値
3.3100
買値
3.6686
買値
3.6716
安値
3.3100
高値
3.6800
出来高
155
1日の変化
8.86%
1ヶ月の変化
26.07%
6ヶ月の変化
305.82%
1年の変化
67.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K