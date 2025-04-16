KurseKategorien
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant

3.6686 USD 0.2986 (8.86%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HTZWW hat sich für heute um 8.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.3100 bis zu einem Hoch von 3.6800 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hertz Global Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.3100 3.6800
Jahresspanne
0.9040 4.9800
Vorheriger Schlusskurs
3.3700
Eröffnung
3.3100
Bid
3.6686
Ask
3.6716
Tief
3.3100
Hoch
3.6800
Volumen
155
Tagesänderung
8.86%
Monatsänderung
26.07%
6-Monatsänderung
305.82%
Jahresänderung
67.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K