HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant

3.6900 USD 0.0214 (0.58%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HTZWW a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.5300 et à un maximum de 3.8152.

Suivez la dynamique Hertz Global Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
3.5300 3.8152
Range Annuel
0.9040 4.9800
Clôture Précédente
3.6686
Ouverture
3.5300
Bid
3.6900
Ask
3.6930
Plus Bas
3.5300
Plus Haut
3.8152
Volume
132
Changement quotidien
0.58%
Changement Mensuel
26.80%
Changement à 6 Mois
308.19%
Changement Annuel
68.49%
20 septembre, samedi