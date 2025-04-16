Devises / HTZWW
HTZWW: Hertz Global Holdings Inc - Warrant
3.6900 USD 0.0214 (0.58%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HTZWW a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.5300 et à un maximum de 3.8152.
Suivez la dynamique Hertz Global Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HTZWW Nouvelles
Range quotidien
3.5300 3.8152
Range Annuel
0.9040 4.9800
- Clôture Précédente
- 3.6686
- Ouverture
- 3.5300
- Bid
- 3.6900
- Ask
- 3.6930
- Plus Bas
- 3.5300
- Plus Haut
- 3.8152
- Volume
- 132
- Changement quotidien
- 0.58%
- Changement Mensuel
- 26.80%
- Changement à 6 Mois
- 308.19%
- Changement Annuel
- 68.49%
20 septembre, samedi