FiyatlarBölümler
Dövizler / HSY
Geri dön - Hisse senetleri

HSY: The Hershey Company

190.16 USD 1.04 (0.55%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HSY fiyatı bugün 0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 187.97 ve Yüksek fiyatı olarak 190.69 aralığında işlem gördü.

The Hershey Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HSY haberleri

Günlük aralık
187.97 190.69
Yıllık aralık
140.13 208.03
Önceki kapanış
189.12
Açılış
189.17
Satış
190.16
Alış
190.46
Düşük
187.97
Yüksek
190.69
Hacim
2.967 K
Günlük değişim
0.55%
Aylık değişim
3.56%
6 aylık değişim
10.76%
Yıllık değişim
-0.78%
21 Eylül, Pazar