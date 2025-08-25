Dövizler / HSY
HSY: The Hershey Company
190.16 USD 1.04 (0.55%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HSY fiyatı bugün 0.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 187.97 ve Yüksek fiyatı olarak 190.69 aralığında işlem gördü.
The Hershey Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
187.97 190.69
Yıllık aralık
140.13 208.03
- Önceki kapanış
- 189.12
- Açılış
- 189.17
- Satış
- 190.16
- Alış
- 190.46
- Düşük
- 187.97
- Yüksek
- 190.69
- Hacim
- 2.967 K
- Günlük değişim
- 0.55%
- Aylık değişim
- 3.56%
- 6 aylık değişim
- 10.76%
- Yıllık değişim
- -0.78%
21 Eylül, Pazar