Валюты / HSY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HSY: The Hershey Company
193.35 USD 7.74 (4.17%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HSY за сегодня изменился на 4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 188.71, а максимальная — 195.35.
Следите за динамикой The Hershey Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HSY
- Goldman Sachs: ценовая политика Hershey поможет справиться с высокой стоимостью какао
- Hershey’s pricing power to ease high cocoa cost, says Goldman Sachs
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- Hershey Gets Double Upgrade From Goldman Sachs on Market Share Gains
- Goldman Sachs повышает рейтинг акций Hershey до "Покупать" на фоне улучшения перспектив
- Goldman Sachs upgrades Hershey stock rating to Buy on improved outlook
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Hershey teams up with Shaquille O’Neal for unexpected candy launch
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Hershey stock price target raised to $167 from $160 at Piper Sandler on Canadian tariff relief
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Hershey Targets $400M in Cost Savings: Where Does It Stand Now?
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Hershey: Sweet Brand, Bitter Valuation Risks (NYSE:HSY)
- Hershey (HSY) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Hershey director Juan R. Perez to retire from board in October
- Hershey rivals find a solution to chocolate's biggest crisis
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: WisdomTree, SkyWest & PepsiCo in Focus
- US consumers with prime credit are starting to slip on payments
- McDonald’s joins the pumpkin spice war with its fall 2025 menu
- Bitter Beans: Mondelez Wins Regardless (NASDAQ:MDLZ)
Дневной диапазон
188.71 195.35
Годовой диапазон
140.13 208.03
- Предыдущее закрытие
- 185.61
- Open
- 192.50
- Bid
- 193.35
- Ask
- 193.65
- Low
- 188.71
- High
- 195.35
- Объем
- 6.571 K
- Дневное изменение
- 4.17%
- Месячное изменение
- 5.30%
- 6-месячное изменение
- 12.62%
- Годовое изменение
- 0.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.