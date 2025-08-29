Divisas / HSY
HSY: The Hershey Company
191.02 USD 2.33 (1.21%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HSY de hoy ha cambiado un -1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 189.95, mientras que el máximo ha alcanzado 194.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Hershey Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
189.95 194.90
Rango anual
140.13 208.03
- Cierres anteriores
- 193.35
- Open
- 192.99
- Bid
- 191.02
- Ask
- 191.32
- Low
- 189.95
- High
- 194.90
- Volumen
- 2.013 K
- Cambio diario
- -1.21%
- Cambio mensual
- 4.03%
- Cambio a 6 meses
- 11.26%
- Cambio anual
- -0.33%
