Devises / HSY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HSY: The Hershey Company
190.16 USD 1.04 (0.55%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HSY a changé de 0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 187.97 et à un maximum de 190.69.
Suivez la dynamique The Hershey Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HSY Nouvelles
- Hershey (HSY) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- Goldman Sachs relève Hershey Co. à "acheter" suite à l’amélioration des parts de marché
- Goldman Sachs upgrades Hershey Co. to "buy" amid improved market share trends
- Les actions de Hershey bondissent de 3 % après la double mise à niveau de Goldman Sachs
- Le pouvoir tarifaire de Hershey pour atténuer le coût élevé du cacao, selon Goldman Sachs
- Hershey’s pricing power to ease high cocoa cost, says Goldman Sachs
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- Hershey Gets Double Upgrade From Goldman Sachs on Market Share Gains
- Goldman Sachs relève la note de l’action Hershey à l’achat grâce à des perspectives améliorées
- Goldman Sachs upgrades Hershey stock rating to Buy on improved outlook
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Hershey teams up with Shaquille O’Neal for unexpected candy launch
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Hershey stock price target raised to $167 from $160 at Piper Sandler on Canadian tariff relief
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Hershey Targets $400M in Cost Savings: Where Does It Stand Now?
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Hershey: Sweet Brand, Bitter Valuation Risks (NYSE:HSY)
- Hershey (HSY) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Hershey director Juan R. Perez to retire from board in October
- Hershey rivals find a solution to chocolate's biggest crisis
Range quotidien
187.97 190.69
Range Annuel
140.13 208.03
- Clôture Précédente
- 189.12
- Ouverture
- 189.17
- Bid
- 190.16
- Ask
- 190.46
- Plus Bas
- 187.97
- Plus Haut
- 190.69
- Volume
- 2.967 K
- Changement quotidien
- 0.55%
- Changement Mensuel
- 3.56%
- Changement à 6 Mois
- 10.76%
- Changement Annuel
- -0.78%
20 septembre, samedi