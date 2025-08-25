통화 / HSY
HSY: The Hershey Company
190.16 USD 1.04 (0.55%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HSY 환율이 오늘 0.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 187.97이고 고가는 190.69이었습니다.
The Hershey Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HSY News
- Hershey (HSY) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- 골드만삭스, 허쉬 투자의견 ’매수’로 상향... 시장 점유율 개선
- Goldman Sachs upgrades Hershey Co. to "buy" amid improved market share trends
- 골드만삭스, 허쉬의 가격 결정력이 높은 코코아 비용 상쇄할 것
- Hershey’s pricing power to ease high cocoa cost, says Goldman Sachs
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- Hershey Gets Double Upgrade From Goldman Sachs on Market Share Gains
- 골드만삭스, 허쉬 투자의견 ’매수’로 상향 조정
- Goldman Sachs upgrades Hershey stock rating to Buy on improved outlook
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Hershey teams up with Shaquille O’Neal for unexpected candy launch
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Hershey stock price target raised to $167 from $160 at Piper Sandler on Canadian tariff relief
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Hershey Targets $400M in Cost Savings: Where Does It Stand Now?
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- Hershey: Sweet Brand, Bitter Valuation Risks (NYSE:HSY)
- Hershey (HSY) Down 3.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Hershey director Juan R. Perez to retire from board in October
- Hershey rivals find a solution to chocolate's biggest crisis
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: WisdomTree, SkyWest & PepsiCo in Focus
일일 변동 비율
187.97 190.69
년간 변동
140.13 208.03
- 이전 종가
- 189.12
- 시가
- 189.17
- Bid
- 190.16
- Ask
- 190.46
- 저가
- 187.97
- 고가
- 190.69
- 볼륨
- 2.967 K
- 일일 변동
- 0.55%
- 월 변동
- 3.56%
- 6개월 변동
- 10.76%
- 년간 변동율
- -0.78%
