Moedas / HSY
HSY: The Hershey Company
191.02 USD 2.33 (1.21%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HSY para hoje mudou para -1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 189.95 e o mais alto foi 194.90.
Veja a dinâmica do par de moedas The Hershey Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HSY Notícias
Faixa diária
189.95 194.90
Faixa anual
140.13 208.03
- Fechamento anterior
- 193.35
- Open
- 192.99
- Bid
- 191.02
- Ask
- 191.32
- Low
- 189.95
- High
- 194.90
- Volume
- 2.013 K
- Mudança diária
- -1.21%
- Mudança mensal
- 4.03%
- Mudança de 6 meses
- 11.26%
- Mudança anual
- -0.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh