通貨 / HSY
HSY: The Hershey Company
189.12 USD 1.90 (0.99%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HSYの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり187.58の安値と190.50の高値で取引されました。
The Hershey Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
187.58 190.50
1年のレンジ
140.13 208.03
- 以前の終値
- 191.02
- 始値
- 188.95
- 買値
- 189.12
- 買値
- 189.42
- 安値
- 187.58
- 高値
- 190.50
- 出来高
- 2.808 K
- 1日の変化
- -0.99%
- 1ヶ月の変化
- 3.00%
- 6ヶ月の変化
- 10.15%
- 1年の変化
- -1.32%
