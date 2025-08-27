クォートセクション
HSY: The Hershey Company

189.12 USD 1.90 (0.99%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HSYの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり187.58の安値と190.50の高値で取引されました。

The Hershey Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
187.58 190.50
1年のレンジ
140.13 208.03
以前の終値
191.02
始値
188.95
買値
189.12
買値
189.42
安値
187.58
高値
190.50
出来高
2.808 K
1日の変化
-0.99%
1ヶ月の変化
3.00%
6ヶ月の変化
10.15%
1年の変化
-1.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K