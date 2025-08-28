Dövizler / HRTG
HRTG: Heritage Insurance Holdings Inc
28.42 USD 2.97 (11.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HRTG fiyatı bugün 11.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.78 ve Yüksek fiyatı olarak 29.10 aralığında işlem gördü.
Heritage Insurance Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
25.78 29.10
Yıllık aralık
8.70 29.10
- Önceki kapanış
- 25.45
- Açılış
- 26.07
- Satış
- 28.42
- Alış
- 28.72
- Düşük
- 25.78
- Yüksek
- 29.10
- Hacim
- 2.643 K
- Günlük değişim
- 11.67%
- Aylık değişim
- 26.31%
- 6 aylık değişim
- 91.90%
- Yıllık değişim
- 132.19%
21 Eylül, Pazar