FiyatlarBölümler
Dövizler / HRTG
Geri dön - Hisse senetleri

HRTG: Heritage Insurance Holdings Inc

28.42 USD 2.97 (11.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HRTG fiyatı bugün 11.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.78 ve Yüksek fiyatı olarak 29.10 aralığında işlem gördü.

Heritage Insurance Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HRTG haberleri

Günlük aralık
25.78 29.10
Yıllık aralık
8.70 29.10
Önceki kapanış
25.45
Açılış
26.07
Satış
28.42
Alış
28.72
Düşük
25.78
Yüksek
29.10
Hacim
2.643 K
Günlük değişim
11.67%
Aylık değişim
26.31%
6 aylık değişim
91.90%
Yıllık değişim
132.19%
21 Eylül, Pazar