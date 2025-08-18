KurseKategorien
Währungen / HRTG
Zurück zum Aktien

HRTG: Heritage Insurance Holdings Inc

27.41 USD 1.96 (7.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HRTG hat sich für heute um 7.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.78 bis zu einem Hoch von 27.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Heritage Insurance Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HRTG News

Tagesspanne
25.78 27.50
Jahresspanne
8.70 29.10
Vorheriger Schlusskurs
25.45
Eröffnung
26.07
Bid
27.41
Ask
27.71
Tief
25.78
Hoch
27.50
Volumen
61
Tagesänderung
7.70%
Monatsänderung
21.82%
6-Monatsänderung
85.08%
Jahresänderung
123.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K