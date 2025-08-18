Währungen / HRTG
HRTG: Heritage Insurance Holdings Inc
27.41 USD 1.96 (7.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HRTG hat sich für heute um 7.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.78 bis zu einem Hoch von 27.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heritage Insurance Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HRTG News
Tagesspanne
25.78 27.50
Jahresspanne
8.70 29.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.45
- Eröffnung
- 26.07
- Bid
- 27.41
- Ask
- 27.71
- Tief
- 25.78
- Hoch
- 27.50
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- 7.70%
- Monatsänderung
- 21.82%
- 6-Monatsänderung
- 85.08%
- Jahresänderung
- 123.94%
