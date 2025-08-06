Валюты / HRTG
HRTG: Heritage Insurance Holdings Inc
24.46 USD 0.36 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HRTG за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.37, а максимальная — 24.64.
Следите за динамикой Heritage Insurance Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HRTG
Дневной диапазон
23.37 24.64
Годовой диапазон
8.70 26.64
- Предыдущее закрытие
- 24.10
- Open
- 24.00
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- Low
- 23.37
- High
- 24.64
- Объем
- 934
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- 8.71%
- 6-месячное изменение
- 65.16%
- Годовое изменение
- 99.84%
