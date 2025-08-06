КотировкиРазделы
HRTG: Heritage Insurance Holdings Inc

24.46 USD 0.36 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HRTG за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.37, а максимальная — 24.64.

Следите за динамикой Heritage Insurance Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.37 24.64
Годовой диапазон
8.70 26.64
Предыдущее закрытие
24.10
Open
24.00
Bid
24.46
Ask
24.76
Low
23.37
High
24.64
Объем
934
Дневное изменение
1.49%
Месячное изменение
8.71%
6-месячное изменение
65.16%
Годовое изменение
99.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.