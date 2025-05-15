FiyatlarBölümler
HOVR
HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A

2.23 USD 0.20 (9.85%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HOVR fiyatı bugün 9.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.93 ve Yüksek fiyatı olarak 2.25 aralığında işlem gördü.

New Horizon Aircraft Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.93 2.25
Yıllık aralık
0.24 2.52
Önceki kapanış
2.03
Açılış
2.04
Satış
2.23
Alış
2.53
Düşük
1.93
Yüksek
2.25
Hacim
2.333 K
Günlük değişim
9.85%
Aylık değişim
31.18%
6 aylık değişim
328.85%
Yıllık değişim
355.10%
21 Eylül, Pazar