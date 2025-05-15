Dövizler / HOVR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A
2.23 USD 0.20 (9.85%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HOVR fiyatı bugün 9.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.93 ve Yüksek fiyatı olarak 2.25 aralığında işlem gördü.
New Horizon Aircraft Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOVR haberleri
- Horizon Aircraft begins building full-scale eVTOL prototype
- Horizon Aircraft reports successful fan-in-wing transition flight
- New Horizon Aircraft Stock Soars 196%, Insider Sells 50,000 Shares
- Horizon Aircraft and ZeroAvia partner on hydrogen-electric VTOL
- New horizon aircraft CEO Robinson sells $438k in shares
- New horizon aircraft CEO Robinson buys $2499 in shares
- New horizon aircraft CFO Merker buys $1.7k in shares
- New horizon aircraft COO O’Neill buys $1476 in shares
- New Horizon Aircraft regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid
- Horizon Aircraft Partners with Renowned Designer Andrea Mocellin to Shape the Future of Air Mobility
- Horizon Aircraft partners with MT-Propeller for eVTOL development
- Trump Launches Aviation Overhaul: Archer, Joby, New Horizon, AeroVironment Rally As US Targets Drone, eVTOL, Supersonic Comeback - Archer Aviation (NYSE:ACHR), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- New horizon aircraft COO Jason O’Neill buys $17,769 in shares
- New Horizon Aircraft CFO acquires $18,390 in shares
- New Horizon Aircraft CEO Eric Brandon Robinson buys $26,671 in shares
- Oak Ridge Financial sets $2.35 target on Horizon Aircraft stock
- Horizon Aircraft to Participate in Jefferies eVTOL/AAM Summit
- Horizon Aircraft achieves eVTOL full wing transition
Günlük aralık
1.93 2.25
Yıllık aralık
0.24 2.52
- Önceki kapanış
- 2.03
- Açılış
- 2.04
- Satış
- 2.23
- Alış
- 2.53
- Düşük
- 1.93
- Yüksek
- 2.25
- Hacim
- 2.333 K
- Günlük değişim
- 9.85%
- Aylık değişim
- 31.18%
- 6 aylık değişim
- 328.85%
- Yıllık değişim
- 355.10%
21 Eylül, Pazar