통화 / HOVR
HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A
2.23 USD 0.20 (9.85%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HOVR 환율이 오늘 9.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.93이고 고가는 2.25이었습니다.
New Horizon Aircraft Ltd - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HOVR News
- Horizon Aircraft begins building full-scale eVTOL prototype
- Horizon Aircraft reports successful fan-in-wing transition flight
- New Horizon Aircraft Stock Soars 196%, Insider Sells 50,000 Shares
- Horizon Aircraft and ZeroAvia partner on hydrogen-electric VTOL
- New horizon aircraft CEO Robinson sells $438k in shares
- New horizon aircraft CEO Robinson buys $2499 in shares
- New horizon aircraft CFO Merker buys $1.7k in shares
- New horizon aircraft COO O’Neill buys $1476 in shares
- New Horizon Aircraft regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid
- Horizon Aircraft Partners with Renowned Designer Andrea Mocellin to Shape the Future of Air Mobility
- Horizon Aircraft partners with MT-Propeller for eVTOL development
- Trump Launches Aviation Overhaul: Archer, Joby, New Horizon, AeroVironment Rally As US Targets Drone, eVTOL, Supersonic Comeback - Archer Aviation (NYSE:ACHR), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- New horizon aircraft COO Jason O’Neill buys $17,769 in shares
- New Horizon Aircraft CFO acquires $18,390 in shares
- New Horizon Aircraft CEO Eric Brandon Robinson buys $26,671 in shares
- Oak Ridge Financial sets $2.35 target on Horizon Aircraft stock
- Horizon Aircraft to Participate in Jefferies eVTOL/AAM Summit
- Horizon Aircraft achieves eVTOL full wing transition
일일 변동 비율
1.93 2.25
년간 변동
0.24 2.52
- 이전 종가
- 2.03
- 시가
- 2.04
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- 저가
- 1.93
- 고가
- 2.25
- 볼륨
- 2.333 K
- 일일 변동
- 9.85%
- 월 변동
- 31.18%
- 6개월 변동
- 328.85%
- 년간 변동율
- 355.10%
20 9월, 토요일