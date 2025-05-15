Währungen / HOVR
HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A
2.15 USD 0.12 (5.91%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOVR hat sich für heute um 5.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.93 bis zu einem Hoch von 2.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die New Horizon Aircraft Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.93 2.15
Jahresspanne
0.24 2.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.03
- Eröffnung
- 2.04
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Tief
- 1.93
- Hoch
- 2.15
- Volumen
- 1.286 K
- Tagesänderung
- 5.91%
- Monatsänderung
- 26.47%
- 6-Monatsänderung
- 313.46%
- Jahresänderung
- 338.78%
